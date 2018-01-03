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Под Саратовом водитель без прав переехал лежавшего пешехода

Сегодня, 12:34

Под Саратовом водитель «Оки» без прав переехал лежавшего пешехода, отчего тот позднее скончался. Это произошло на территории села Малый Узень Питерского района.

 Мужчина в возрасте 28 лет, ранее лишённый водительских прав, проезжал по селу на «Оке» вечером 1 января. Прямо на проезжей части лежал 65-летний пенсионер.

По непонятной пока причине, машина переехала его, после чего водитель решил скрыться. Спустя некоторое время он одумался и вернулся к месту ДТП.

Пенсионер всё ещё лежал на дороге. Тогда мужчина погрузил его в салон «Оки» и довёз до дома. Там пострадавшему стало хуже, и 2 января, приблизительно, в 5-20 он скончался.

О причине, по которой пенсионер оказался посреди дороги в беспомощном состоянии, не сообщается.


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