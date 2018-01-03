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На видео в Воронеже сняли, как эвакуатор переставляет машины

Сегодня, 12:21

На видео в Воронеже сняли, как эвакуатор переставляет машины. Инцидент произошел на улице Свободы.

В Воронеже 31 декабря прошлого года произошел интересный инцидент. Житель города Евгений на улице Свободы запечатлел на видео, как эвакуатор выгружал автомобиль, а не забирал его. Снятое видео мужчина разместил в социальных сетях и на городских форумах.

В комментариях пользователи выдвигали различные предположения в отношении происходящего. Автор видео предположил, что автомобиль привезли с площади Ленина, которая находится неподалеку от места съемок, где с 31 декабря ввели запрет на парковку транспортных средств. Всех пользователей интересует только один вопрос – знает ли владелец данного автомобиля, что он теперь находится на улице Свободы, или ищет его по прежнему месту стоянки.


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