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В Барнауле автобус протаранил автоцистерну

Сегодня, 12:13

Автомобильную цистерну протаранил пассажирский автобус в Барнауле накануне днём, 2 января. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, о пострадавших пока ничего не известно.

Инцидент произошёл на пересечении улицы Партизанской с проспектом Ленина. Автоцистерна сворачивала с главной дороги в то время, как в неё врезался автобус. Были ли на момент аварии в салоне транспортного средства пассажиры, пока не известно. Местная пресса пишет, что, помимо прочего, фигурантом ДТП стал ещё легковой автомобиль. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее мы писали, что в Москве поливальный автомобиль «КамАЗ» врезался в легковую машину марки KIA. В результате столкновения иномарка опрокинулась на бок. Инцидент произошёл неподалёку от Преображенской площади. Информации о пострадавших пока нет.


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