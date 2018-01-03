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Под Новосибирском женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

Сегодня, 11:45

МВД на транспорте в Новосибирской области возбудило уголовное производство по факту смерти 35-летней женщины и 2-летней девочки в ДТП под столицей региона. Главным подозреваемым является водитель легковушки, протаранивший грузовик.

Авария с летальным исходом под Новосибирском имела место накануне. Легковой автомобиль с пассажирами в лице женщин 35- и 27-летнего возраста, детей 2-летнего, 2- и 10-месячного возраста, а также 43-летним мужчиной-водителем врезался в грузовик. В результате ДТП 35-летняя женщина и 2-летняя девочка скончались на месте, остальные потерпевшие доставлены в больницу. Предполагаемым виновником столкновения правоохранители считают водителя легковушки, пребывающего в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП в Новосибирской области возбуждено уголовное производство. Ведется следствие, устанавливаются детали столкновения.


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