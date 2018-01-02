В Украине пьяный водитель Mercedes протаранил 25 авто

Вчера, 21:05

Mercedes с пьяным водителем совершил столкновение с 25 автомобилями и развалил бетонную ограду. Этот инцидент случился в западной части Украины, на территории Ровно.

В ночь на 2 января, 26-летний водитель иномарки Mercedes, вместе со своими попутчиками отправились кататься улицами города Ровно. В какой-то момент, автомобиль потерял управление и стал бесконтрольным, так как ехал на высокой скорости. Результатом такой экстремальной поездки стало ДТП с 25 автомобилями. Поток транспорта просто превратился в длинную цепочку столкнувшихся между собой иномарок. Предварительно, иномарка повредила и бетонную ограду.

Приехавшие сотрудники Ровенской ГАИ, вместе с медиками констатировали факт ДТП, а также пострадавших в нем пассажиров и водителя Mercedes, который оказался местным жителем. Состояние водителя в настоящее время крайне тяжелое. В больнице находятся и два его попутчика. На момент ДТП все в салоне находились в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения. Об этом свидетельствовал запах перегара.