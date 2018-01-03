Поливальная машина колесом перевернула автомобиль KIA в Москве

Сегодня, 02:15

В Москве в районе Преображенской площади сегодня произошло ДТП, в ходе которого поливальная машина на базе «КамАЗ» перевернула автомобиль KIA.

О подробностях данной аварии стало известно от очевидцев, которые утверждают, что происшествие произошло в момент, когда грузовик начал перестраиваться на другую сторону проезжей дорого. В это время, легковой автомобиль налетел одним из своих колес на тележку КамАЗа, не успев предпринять необходимые действия для предотвращения столкновения, в результате чего машина была подброшена грузовиком и перевернулась на крышу. Водитель KIA в результате столкновения получил множественные травмы, и был доставлен скорой медицинской помощью в одну из больниц города.

На месте аварии работают полицейские, которые пытаются установить все обстоятельства данного дела.