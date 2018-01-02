Под Новосибирском в ДТП с квадроциклом погиб 5-летний ребёнок

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Под Новосибирском при ДТП, случившемся с квадроциклом, погиб 5-летний ребёнок. Он в тот момент катался на нём с родителями.

Инцидент произошёл неподалёку от Бредска. Проживающая там семья решила прокатиться на имеемом в их распоряжении квадроцикле. На прогулку они взяли с собой и малолетнего мальчика. За управление транспортным средством взялась женщина.

Во время движения, по неустановленным пока причинам, квадроцикл опрокинулся. Ребёнок оказался под ним, что и повлекло его смерть.

Малыш скончался до того, как к месту ДТП прибыли вызванные медики.

Это уже далеко не первая трагическая история, связанная с катанием на квадроциклах. Недавно под Ярославлем также при ДТП погиб управлявший им мужчина. Произошло опрокидывание транспорта во время движения грунтовой дорогой.