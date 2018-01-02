В Ленобласти молодой автомобилист сбил 2-летнюю девочку

Сегодня, 13:35

Во Всеволожском районе (Ленобласть) имело место ДТП с участием 18-летнего автомобилиста и 2-летней девочки. В результате аварии потерпевшую госпитализировали в местную больницу.

ДТП во Всеволожском районе произошло поздно вечером 1 января. 18-летний водитель легковушки Nissan Nirvana передвигался по деревне Озерки. В определенный момент, молодой парень не справился с управлением, врезавшись в дерево и 2-летнюю девочку, передвигающуюся в сопровождении взрослых.

Малышку госпитализировали, провинившийся автомобилист не пострадал. Отмечается, его стаж вождения составляет всего лишь 8 месяцев. Правоохранители приступили к проверке ДТП.