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Под Петербургом автобус сбил перебегавшего дорогу мужчину

Сегодня, 09:54

В Ленинградской области 1 января, как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти, во Всеволожском районе на 31-ом км трассы «Парголово-Огоньки» автобусом был сбит пешеход, перебегавший дорогу.

По имеющимся данным, ДТП произошло в 19:30 вечера 1 января на трассе «Парголово-Огоньки» в микрорайоне «Черная речка» в городе Сертолово. Данный участок трассы является скоростным.

Установлено, что за рулем маршрутного автобуса №810 находился 35-летний мужчина. Как сообщается, водитель автобуса двигался по маршруту «вне зебры» и совершил наезд на пока неизвестного мужчину. От тяжелых травм потерпевший скончался на месте происшествия. Говорится также, что мужчина сам перебегал дорогу в неположенном месте.

Похожий инцидент, с участием пешехода произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там на Комендантском проспекте 26-летний водитель иномарки сбил 33-летнего пешехода на участке «зебра». Мужчина был доставлен в больницу.

По факту обоих ДТП проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств дела.


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