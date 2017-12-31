В Тольятти «Лада» «не прошла» между столбом и деревом

Сегодня, 09:42

В Тольятти «Лада» десятой модели при ДТП «не прошла» между столбом и деревом. Инцидент произошёл в центральной части города.

Мужчина, чей срок водительского опыта был небольшим, проезжал улицей Карла Маркса. Он не справился с управлением своим авто и выехал на тротуар. Там машина сначала снесла дорожный знак, а затем врезалась в опору уличного освещения. После её практически заклинило между столбом и растущей рядом с ним берёзой.

У машины серьёзные повреждения. Левая часть кузова автомобиля почти полностью смята. Водитель госпитализирован. По сообщениям очевидцев, он был в алкогольном опьянении.