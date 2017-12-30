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В Петербурге водитель на Kia сбил двух 10-летних девочек

Вчера, 22:31

Около 20:00 вечера сегоня, 30 декабря, на Хасанской улице Петербурга водитель на Kia сбил двух 10-летних девочек. Сейчас дети находятся в больнице с переломами и ушибами различной тяжести.

Происшествие зафиксировано у гипермаркета "Лента", где, по предварительным сведениям, дети перебегали дорогу в неположенном месте. За рулем иномарки Kia в момент наезда на девочек находился 29-летний водитель. Медики оценивают на текущий момент состояние пострадавших в столкновении детей на уровне средней тяжести. 

Фотоснимки с места инцидента на дороге очевидцы из Петербурга публикуют в соцсети. На месте работают правоохранители, проводится проверка по факту ДТП.


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