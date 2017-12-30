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На Урале задержали пьяного депутата за рулем

Вчера, 20:21

На Урале в Алапаевске парламентарий городской Думы Андрей Дедюхин перед Новым годом попал в неприятную и щекотливую ситуацию. 56-летнего депутата сотрудники ГИБДД задержали за нарушение правил дорожного движения и выяснили, что он находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению городской автоинспекции, даже до проведения соответствующей экспертизы было видно, что депутат сильно пьян. Кроме того, в салоне автомобиля был стойкий запах спиртного. Во время оформления протокола правоохранителям позвонил городской чиновник очень высокого ранга и потребовал отпустить Дедюхина. Однако сотрудники ДПС не поддались и сделали все в соответствии с законом.

Протокол и результаты медицинского освидетельствования уже направлены в суд. Рассмотрение дела назначено на 18 января следующего года. Старший сержант ГИБДД, который остановил депутата и не поддался на угрозы и шантаж представителей власти, будет поощрен за принципиальность.


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