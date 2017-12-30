В Волгоградской области пьяный водитель наехал на группу людей

Вчера, 19:11

В Волгоградской области был совершен наезд на нескольких человек, вследствие чего один пешеход погиб, а трое травмированы.

ДТП случилось в ночь на субботу в городе Котово. Водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и въехал в группу посетителей кафе, которые как раз выходили оттуда.

26-летняя девушка была серьезно травмирована. Она погибла на месте. Двоих мужчин и женщину срочно госпитализировали.

Как выяснилось, 34-летний водитель находился в состоянии опьянения. Спустя время после совершения наезда он был задержан работниками дорожно-патрульной службы.

Против мужчины заведено дело в обвинении нарушения правил движения и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, что повлекло за собой смерть человека.

Также известно, что обвиняемый уже был судим за убийство.