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В Тайшете пьяный водитель за 15 минут сбил двоих человек, одного насмерть

Вчера, 19:02

В Тайшете сегодня утром произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ с интервалом в 15 минут сбил мужчину и женщину на одной и той же улице. Женщина скончалась на месте.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской автоинспекции, водитель отечественного автомобиля на огромной скорости сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы не успели запомнить номера автомобиля, потому как он даже не остановился. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей.

Затем буквально через 15 минут на той же улице ВАЗ наехал на пешехода. Водитель вновь скрылся, но на месте преступления остался номер автомобиля, который оторвало после удара. Сначала правоохранители обнаружили брошенный автомобиль, а затем буквально выволокли пьяного преступника из его квартиры. Ведется следствие.


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