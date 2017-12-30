В Коми иномарка сбила голосовавшую на дороге пьяную женщину

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В Республике Коми в Сыктывдинском районе водитель иномарки Chevrolet сбил пьяную женщину, которая голосовала на автодороге.

Данный инцидент произошёл вчера, 29 декабря, около 18:20 на 749 километре трассы Чебоксары-Сыктывкар. Сообщается, что на пострадавшей не было надето одежды со светоотражающими элементами, кроме этого, она была выпившая.

33-летняя сбитая женщина в результате дорожно-транспортного происшествия получила травму головы, сильный ушиб правого плеча и сотрясение головного мозга. Водителем, как рассказали в местном ГИБДД, оказался 28-летний молодой человек, который за 2017 год несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он выезжал на полосу, которая предназначена для встречного движения, а также ездил за рулём неисправного автомобиля. Молодой человек получил права в 2016 году.

Ранее сообщалось, что на путях Ярославского направления в Москве обнаружили труп неизвестного мужчины. В данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства его смерти.