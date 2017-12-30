В Южно-Сахалинске на перекрёстке произошло массовое ДТП

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В ДТП в Южно-Сахалинске на перекрёстке столкнулись шесть автомобилей. Информацию об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в главном управлении ГИБДД по Сахалинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Емельянова и проспекта Мира. По предварительной информации считается, что водитель, который находился за рулём своего легкового автомобиля, по неизвестной специалистам причине спровоцировал аварию с пятью другими легковыми автомобилями.

В ведомстве уточняют, что из-за очень сильного удара одну из пассажирок зажало в салоне машины. Спасением пострадавшей женщины занимались сотрудники прибывшей на место ДТП спасательной бригады МЧС. Известно, что один из продавших был госпитализирован медиками в ближайшую больницу.

Кроме этого, разбираться в случившемся приехали и специалисты из государственной автомобильной инспекции. Они уже организовали расследование, которое необходимо для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону специалисты ГИБДД проверили информацию об «идиотско-опасном» перекрёстке, о котором накануне писало множество местных информационных агентств.