В Петропавловске "скорая" с роженицей застряла в снегу

Вчера, 22:15

В Петропавловске-Камчатском карета скорой помощи с беременной рожавшей девушкой застряла в снегу.

В сеть попало видео, снятое очевидцами. На видеосъемке явно видно, как автомобиль марки "Газель" буксует в снегу. Рядом с ней мужчина с лопатой, позже выяснилось, что это сосед роженицы. Девушка, снимавшая видео, судя по всему, была сотрудницей скорой помощи. «Вот так сегодня мы работаем. В машине девочка беременная, 39 недель. Со схватками, воды уже отошли. А мы тут в самый неподходящий момент застряли. Коммунальным службам абсолютно все равно – что, где и как. Межкварталка не чищена абсолютно. Вот сосед пришел, помогает нам откапываться. Все-таки добрые люди есть», – комментирует происходящее автор сюжета.

В результате "Газель" удалось вытянуть только при помощи трактора. Девушка находится во второй городской больнице. Кто у нее родился, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что один из группы подростков, прыгающих по гаражам, упал в сугроб снега и застрял там. А причиной данных событий стал циклон. Погодные условия остаются неутешительными на Камчатке, где за трое суток выпало осадков более месячной нормы. Сейчас циклон там завершает свое действие. После снегопада на Камчатке резко потеплело, вследствие чего образовалось невероятное количество воды, коммунальщики не справляются с откачкой воды. Камчатский край остается под опасностью схождения снежных лавин еще несколько дней.