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В Тамбовской области пьяный водитель «прокатил» по асфальту инспектора ДПС

Вчера, 20:47

Вчера в Кирсанове инспектор ДПС стал жертвой нетрезвого автолюбителя. При попытке остановить водителя авто BMW, оказался под колесами транспорта, который протащил его по асфальтному покрытию около 50 м. Информацию подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

 Стало известно, что вчера, находясь при исполнении, инспектор ДПС Петр Пустотин стал жертвой ДТП. Так, наехать на инспектора «пришлось» водителю BMW. Причиной такого поступка правоохранители считают алкогольное опьянение водителя, которое и стало также причиной остановки авто инспектором. Протащив Петра около 50 метров, водитель остановился, не совсем понимая, что произошло.

В результате происшествия инспектор получил травмы и был госпитализирован. А через 10 минут подозреваемый был обнаружен и арестован. Информацию подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.


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