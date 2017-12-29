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Эпичная драка двух водителей в Красноярске попала на видео

Вчера, 17:38

Сегодня два водителя не смогли поделить дорогу в Красноярске. В результате пришли к разбирательству с применением силы. Видео спарринга попало в социальную сеть «ВКонтакте».

29 декабря в Красноярске два водителя не смогли мирно разъехаться по своим маршрутам следования. Так, по Профсоюзов в Красноярске водитель кроссовера решил рассказать своему оппоненту о правилах ПДД. В ходе словесного объяснения водитель иномарки решил разъяснить ситуацию с применением грубой силы.

Вмешаться в конфликт с мордобоем проезжающие мимо не решились, но позже, обсуждая ситуацию в социальной сети «ВКонтакте», водители выражались более развязно и решительно. Один лишь ехавший следом за ними водитель помог их успокоить и растащить.

Красноярские комментаторы соглашаются с тем, что в данной ситуации не прав водитель «Хонды».


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