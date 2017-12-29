В Волгоградской области на автотрассе нашли тело 13-летней девочки

Сегодня, 14:20

Правоохранительные органы Волгоградской области расследуют обстоятельства, при которых тело 13-летней девочки оказалось на автотрассе в 59 километрах от столицы региона. Предполагается, потерпевшая скончалась в результате ДТП.

О лежащем трупе 13-летней девочки волгоградским правоохранителям сообщили местные автомобилисты. Первичный осмотр тела потерпевшей показал наличие множества травм, свидетельствующих на ее попадание в дорожно-транспортное происшествие. Сообщений об аварии в 59 километрах от Волгограда дорожная полиция не получала.

По факту смерти несовершеннолетней девочки организована проверка. Устанавливаются личности предполагаемых остальных участников аварии.