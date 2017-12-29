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Пьяный сутенер расцеловал ноги сотрудникам ДПС в Кирове

Сегодня, 11:44

Сотрудники дорожной полиции Кирова накануне остановили пьяного сутенера, оказавшегося глубоко верующим человеком. Правонарушитель бросился целовать ноги стражам порядка, приняв встречу с ними за знак свыше.

Сотрудники кировской ДПС заметили передвигающийся по городским улицам сильно исцарапанный автомобиль, решив остановить его для проверки документов. Водителем подозрительного транспортного средства оказался глубоко верующий сутенер, отвозивший «девушку по вызову» на работу. Правонарушитель начал благодарить Бога за встречу с полицейскими, назвав ее знаком свыше. Дабы хоть как-то рассчитаться с судьбой, мужчина упал на колени и начал расцеловывать ноги инспекторов.

Общаясь с правоохранителями, горе-водитель объяснил царапины на своем автомобилями многочисленными наездами на сугробы. На теле сутенера стражи порядка засвидетельствовали ссадины и прочие следы от драки. Сотрудники ДПС Кирова арестовали мужчину, лишив его водительского удостоверения и отправив на прохождение судмедэкспертизы.


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