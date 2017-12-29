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В Москве пассажирский автобус врезался в остановку

Сегодня, 10:20

В Москве на Сходненской улице произошло новое ДТП с участием пассажирского автобуса. Машина вылетела на остановку, сбив трех пешеходов.

Авария с травматическим исходом произошла возле дома №37 на улице Сходненской. На опубликованных с места ДТП снимках видно, что пассажирский автобус снес остановку. В настоящий момент известно о троих потерпевших пешеходах, одни из которых пребывает в крайне тяжелом состоянии. Пользователи сети провели параллель между этой аварией и состоявшимся ранее ДТП на Кутузовском проспекте. Инцидент на Сходненской улице также имел место в метрах от подземного перехода.

К месту аварии продолжают прибывать кареты скорой и правоохранители. После оказания помощи потерпевшим (точное число неизвестно), эксперты начнут расследование причины ДТП.


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