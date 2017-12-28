В южной части Италии при опрокидывании автобуса пострадали 16 человек

Вчера, 20:32

В южной части Италии при опрокидывании автобуса, произошедшего в итоге ДТП, пострадали 16 человек. Это произошло на территории провинции Реджо-ди-Калибрия.

Сообщение об этом распространено местным полицейским управлением на официальном сайте. Согласно предоставленной информации, автобус ехал со стороны той части Италии, что называется «материковой», по направлению к Сицилии 28 декабря.

Подъезжая к акватории Мессинского пролива, транспортное средство внезапно и пока по неустановленным причинам опрокинулось на свой левый борт. Это произошло неподалеку от городка Вилла-Сан-Джованни.

Данное ДТП стало следствием того, что этот участок трассы был на, приблизительно, 40 минут перекрыт быстро прибывшими туда местными полицейскими и спасателями. За это время они смогли эвакуировать всех пострадавших и поставить опрокинувшийся автобус на его колёса.

Как сообщается, тяжёлые травмы при данном инциденте были получены двумя женщинами, но для их жизни угроз нет. Причины ДТП сейчас устанавливаются итальянскими специалистами.