В Витебске иномарка сбила мать с ребёнком в коляске

Вчера, 18:23

В Витебске 28 декабря иномарка сбила мать, переходившую дорогу с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Детское транспортное средство было в результате этого отброшено на 10 метров.

Женщина переходила Московский проспект Витебска, пользуясь регулируемым пешеходным переходом. В это время на мать с детьми был совершён наезд со стороны водителя, управлявшего автомобилем Acura.

К счастью, ни женщина, ни двухлетний мальчик, находившийся в коляске, при ДТП серьёзно не пострадали. У девочки в возрасте 6 лет, которую мать вела за руку, врачи обнаружили перелом ноги. Она госпитализирована.

Сейчас местные правоохранители заняты выяснением обстоятельств инцидента. Главным из них является, какой знак подавал светофор во время ДТП. После этого станет возможным установление его виновника.