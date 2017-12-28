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В Астрахани иномарка сбила 10-летнего мальчика

Сегодня, 14:09

В Астрахани иномарка сбила 10-летнего мальчика. Инцидент произошёл в утреннее время 28 декабря.

В сообщении указано, что ДТП случилось на ул. Коммунистической. В региональном ГИБДД рассказали, что 55-летний водитель Toyota нарушил ПДД, после чего совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика. Отмечается, что виновный в происшествии двигался по специальной полосе, которая выделена специально для автобусов. При этом подросток также нарушил правила, так как хотел перейти дорогу в неположенном месте. Очевидцы случившегося рассказали, что пешеходный переход находился не так уж и далеко, в пределах пары десятков метров. На место происшествия сразу же вызвали машину скорой помощи. Уже в скором времени, 10-летнего мальчика доставили в местное медицинское учреждение. Ему диагностировали сильное сотрясение и несколько ушибов.

Данным инцидентом уже занимаются правоохранители, которые уже в скором времени установят всю хронологию инцидента и выяснят детали.


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