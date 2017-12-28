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В Петрозаводске вылетевший в сугроб автомобиль едва не сбил пешехода

Сегодня, 10:28

Установленная на набережной Варкауса в Петрозаводске камера уличного наблюдения запечатлела ДТП, в котором влетевший в сугроб автомобилист едва не протаранил пешехода. В результате инцидента все остались целы и невредимы.

Дорожно-транспортное происшествие на набережной Варкауса в Петрозаводске имело место накануне во второй половине дня. На видео запечатлено, как автомобили остановились перед «зеброй», дабы пешеход смог пересечь автотрассу. Мужчина с собакой начал переходить дорогу, как внезапно на горизонте появилось еще одно транспортное средство. Его владелец в последний момент заметил пешехода, свернув в сугроб, дабы избежать столкновения.

Все участники ДТП в Петрозаводске остались целы и невредимы, отделавшись легким испугом.


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