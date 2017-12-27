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В Вологодской области легковушка сбила 10-летнюю школьницу

Сегодня, 13:01

Дорожная полиция Грязовецкого района Вологодской области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором водитель легкового автомобиля сбил 10-летнюю девочку. В результате аварии школьница отделалась незначительными травмами, отказавшись от госпитализации.

ДТП в Грязовецком районе Вологодской области произошло накануне во второй половине дня. 10-летняя девочка в непредназначенном для движения пешеходов месте пыталась пересечь улицу Обнорского, когда ее сбил водитель легковушки марки Ford. Автомобилист вызвал на место аварии скорую, однако потерпевшая отказалась от госпитализации, сославшись на удовлетворительное самочувствие.

По факту ДТП вологодские правоохранители организовали проверку. Отмечается, девочка переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, однако участок аварии отлично освещается.


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