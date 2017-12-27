В Кузбассе водитель переехал лежавшего на дороге парня

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Правоохранительные органы Кемеровской области устанавливают обстоятельства ДТП в Таштаголе, где 35-летний водитель легкового автомобиля Toyota совершил наезд на лежавшего на дороге 23-летнего парня. В результате аварии в Кузбассе потерпевший скончался на месте.

Трагический инцидент произошел в ночь на 27 декабря в Таштаголе (Кузбасс) на Геологической улице. Передвигающийся на легковушке Toyota автомобилист не заметил молодого парня, лежащего на проезжей части. Не успев отреагировать и затормозить, 35-летний мужчина не смог избежать наезда на 23-летнего потерпевшего, скончавшегося на месте от полученных травм. Тело жителя Кемеровской области отправлено на судмедэкспертизу для установления состояния погибшего на момент трагедии.

Исходя из результатов анализов скончавшегося парня и проверки действий водителя Toyota, правоохранители Кузбасса примут процессуальное решение. Также стражи порядка в очередной раз порекомендовали пешеходам предпринять меры, позволяющие быть максимально заметными в пределах проезжей части.