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В Воронеже огнеопасное ДТП стало причиной пробок

Сегодня, 10:12

В Воронеже очевидцы запечатлели на фото огнеопасное ДТП, которое спровоцировало огромные пробки. Эту информацию автолюбители города сообщают в различных социальных сетях.

Жители Воронежа, которые ехали сегодня, 27 декабря, утром на работу в социальных сетях сообщили об огромных пробках, которые образовались на улице 9 Января. По словам очевидцев, они появились из-за огнеопасного дорожно-транспортного происшествия.

Одним из участников инцидента стала фура, которая занималась перевозкой пропана. Водители, которые находились в момент столкновения с грузовиком иномарки, сообщают, что находящимся вокруг людям очень повезло, поскольку удар сильным не был.

В комментариях к посту с фотографией с места происшествия люди написали, что стоящие в пробках должны радоваться, что не взлетели в воздух. Другие комментаторы считают, что с открытием моста местным автолюбителям «будет счастье».

Недавно сообщалось о драке водителя и пешехода в Воронеже. Этот инцидент произошёл 23 декабря. После того, как кто-то из очевидцев снял происходящее на видео и выложил в интернет, случай и сами кадры из-за своей комичности стали очень популярны. В ролике двое мужчин неуверенно стараются драться и выражаются нецензурной лексикой.


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