В Подмосковье водитель легковушки сбил сотрудника ДПС

Сегодня, 08:45

Пресс-служба МВД по Московской области сообщила о ДТП с участием легкового автомобиля и сотрудника ДПС в Можайском районе. Неизвестный водитель сбил правоохранителя, получившего в результате аварии двойной перелом ноги и травму головы.

Травматическое ДТП имело место накануне во второй половине дня в Можайском районе Подмосковья. При неустановленных обстоятельствах водитель легковушки совершил наезд на сотрудника ДПС. Провинившийся автомобилист моментально вызвал скорую, госпитализировавшую потерпевшего в больницу имени Вишневского. Врачи диагностировали у правоохранителя двойной перелом ноги и травму головы.

По факту аварии с травматическим исходом МВД по Московской области организовало проверку. Устанавливается, соответствуют ли действия водителя легковушки ПДД.