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В Смоленске женщина, перебегая дорогу, попала под колёса ВАЗа

Сегодня, 11:18

Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 27-летнего водителя совершил наезд на пешехода в Смоленске. Женщина попала под колёса транспортного средства, когда пыталась перебежать проезжую часть в неотведённом для этого месте.

Инцидент произошёл накануне утром, 25 декабря, на улице Фрунзе. Пешеход вышла на оживлённый участок дороги, чтобы перейти на другую часть улицы, игнорируя находящийся в пределах видимости пешеходный переход. В итоге, на 56-летнюю женщину совершил наезд автомобиль, а она сама получила травмы. Тяжесть телесных повреждений неизвестна, но, как передаёт местная пресса, пострадавшей всё же потребовалась медицинская помощь.

Ранее мы писали, что в Барнауле водитель сбил девушку на пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия. Как сообщают очевидцы, мужчина даже не думал останавливаться, чтобы узнать самочувствие травмированного пешехода, а сразу же поспешил уехать. Его поиском занимается полиция.


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