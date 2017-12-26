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С самого утра в Барнауле произошел всплеск аварий на дорогах

Сегодня, 09:26

На улицах Барнаула с утра произошло уже 11 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали пять человек.

Сотрудники барнаульского ГИБДД сообщают, что сегодня (26 декабря), с самого утра в городе наблюдается всплеск аварий на дорогах. На 09:30 утра полицейскими было зафиксировано уже 11 случаев дорожно-транспортных происшествий. Медики информируют, что в результате зафиксированных ДТП пострадали пять человек.

Правоохранители сообщают, что такой небывалый всплеск аварий на дорогах спровоцировали плохие погодные условия – снег, гололед, ограниченная видимость. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее за рулем, а возможно и совсем не выезжать без особой необходимости на дорогу. В данной ситуации необходимо соблюдать скоростной режим, который, в случае опасности, даст возможность совершить маневр и держать безопасную дистанцию по отношению к рядом движущимся автомобилям.

Пешеходам тоже следует быть осторожнее, ведь водители не могут остановить авто на скользкой дороге мгновенно. Синоптики сообщают, что такие погодные условия будут в регионе до конца уходящего года. Известно, что сотрудники полиции и медики уже перешли на усиленный режим работы.


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