В Ленобласти Ниву разорвало на куски после столкновения с фурой, водитель погиб

Вчера, 22:56

Водитель "Нивы" скончался после лобового столкновения с фурой в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Авария произошла сегодня, 25 декабря, на втором километре трассы "Бокситогорск - Дыми". Вследствие дорожно-транспортного происшествия автомобиль погибшего разарвало на части, фура разбита, задело также мимо проезжающий микроавтобус. В результате удара он вылетел на обочину. Шофер внедорожника умер на месте ДТП, а его пассажир пребывает в больнице. Это все, о чем известно на данный момент.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Полицейские намерены разобраться в причине произошедшего.