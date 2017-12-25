VistaNews.ru


В Ленобласти Ниву разорвало на куски после столкновения с фурой, водитель погиб

Вчера, 22:56

Водитель "Нивы" скончался после лобового столкновения с фурой в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Авария произошла сегодня, 25 декабря, на втором километре трассы "Бокситогорск - Дыми". Вследствие дорожно-транспортного происшествия автомобиль погибшего разарвало на части, фура разбита, задело также мимо проезжающий микроавтобус. В результате удара он вылетел на обочину. Шофер внедорожника умер на месте ДТП, а его пассажир пребывает в больнице. Это все, о чем известно на данный момент.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Полицейские намерены разобраться в причине произошедшего.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.