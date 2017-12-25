В Липецкой области перевернулся прицеп с кукурузой

Вчера, 20:30

В Липецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента перевернулся прицеп с кукурузой.

В Ельце Липецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое парализовало движение транспорта в районе Ольшанца. Сообщается, что авария произошла в 08:30 25 декабря. Очевидцы сообщают, что по трассе двигался большегрузный автомобиль, один из прицепов которого перевернулся. На дороге оказалось несколько тонн кукурузы.

На место аварии выехали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Сообщается, что в результате ДТП пострадавших нет. Специалисты предполагают, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Сотрудники полиции просят водителей учитывать во время движения, что дорога с приходом зимы стала скользкой. Во избежание дорожно-транспортных происшествий необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.