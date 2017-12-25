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В Казани в мечеть въехал автобус

Вчера, 19:57

Стало известно, что в Казани маршрутный автобус совершил въезд в здание мечети. По предварительной информации, пострадавших нет. Серьезных разрушений здания мечети также не зафиксировано.

Казанская автоинспекция сообщила СМИ о ДТП с участием маршрутного автобуса и здания мечети. Автобус въехал в двери, однако серьезных разрушений не нанес строению. Маршрутка следовала со стороны ж/д вокзала. ДТП произошло на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала. По факту ведется проверка сотрудниками автоинспекции города. Сообщений о серьезно пострадавших людях нет.

Напомним, 24 декабря в 21:30 мск произошло ДТП с участием лесовозов на скользкой дороге. Госавтоинспекция региона сообщает о погибших в ДТП людях.


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