Сезон лесных пожаров: греки не могут совладать со стихией

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Крупнейший пожар на острове Эвбей угрожает жителям четырех населенных пунктов, людей в срочном порядке увозят в безопасное место.

Под угрозой оказались населенные пункты Нехори, Дафни, Гавала и Лофискос. Решение об эвакуации было принято руководством экстренного ведомства.

Пожар начался приблизительно в 2 часа дня 4 июня, центром возгорания являлся район Маникиа. Изначально с пожаром боролась группа из 70 пожарных на 31 машине. Также было задействовано 5 самолетов и 4 пожарных вертолета. Когда стало понятно, что этими силами с пожаром не справиться, группировка была усилена: к ним присоединились почти полсотни сотрудников пожарной охраны на 18 машинах. «Подкрепления» прислали из Фессалии, Западной Македонии и Пелопоннеса.

Пожар бушует такой силы, что запах дыма слышен даже в Афинах, которые находятся в 80 километрах от острова.

Данных о погибших пока не поступало, несколько человек доставлены в больницы с легкими ожогами и отравлением угарным газом.

Это не первый в истории Греции крупный пожар. Так в июле 2018 года полностью сгорел город Мати, в результате чего погибло более 100 человек.