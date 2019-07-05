Калифорния содрогнулась: штат поразило крупнейшее стихийное бедствие за последние 20 лет

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В округе Керн введен режим чрезвычайной ситуации, вызванный землетрясением магнитудой 6.4. Буйство стихии привело к возникновению нескольких пожаров, есть раненые.

Режим ЧС введен с согласия Гэвина Ньюсома, занимающего должность губернатора штата. Подобные действия помогут властям округа получить помощь от дополнительных фондов, а также привлекут властей остальной части штата для борьбы с последствиями бедствия.

Под действие землетрясения попал город Риджкрест, население которого около 30 тысяч человек. Согласно заявлениям мера города, землетрясение вызвало серию пожаров на территории города. Источником огня, предположительно, стал поврежденный газопровод.

Работники пожарных служб, действующие в округе, заявляют, что во время пожаров пострадали, по меньшей мере, 15 человек, все легко раненные. О погибших пока ничего не известно. Также была эвакуирована местная больница.

Согласно сообщениям Геологической Службы США, эпицентр землетрясения расположен почти в 200 километров от Лос-Анджелеса, на севере. Очаг углублен в землю на 9 км.

Это самое мощное землетрясение на территории штата за последние за 20 лет. В 1999 было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7.1, однако никто не пострадал.