Нибиру может ударить по России: Ураган в Красноярске усиливается

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Таинственная планета снова перешла к открытым действиям. Теперь под удар попал Красноярск. Инопланетные технологии заставили природу подчиняться Нибиру.

В очередной раз планета Земля находится в опасности. Страшный ураган накрыл Красноярск, срывал крыши со зданий и валил столбы. Улицы города засыпаны мусором. Скорее всего ураган был предзнаменованием скорого десанта инопланетных захватчиков. Таким методом они планируют замаскировать свое наступление, а также ограничить возможность быстрого передвижения защитников Земли.

Еще сильнее усугубляет ситуацию древнее предсказание Нострадамуса, пророчившего конец света в 2019 году. Возможно страшный Красноярский ураган лишь начало конца света, который начнется с военного конфликта с неземной цивилизацией.