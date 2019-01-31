А вот и Нибиру: В США начался настоящий ледниковый период, есть погибшие

Сегодня, 16:26

В некоторых штатах температура воздуха опустилась ниже, чем в Антарктиде. Апокалипсический сценарий разворачивается прямо сейчас на большей части среднего запада и северо-востока страны.

Возможно, не будет Второго пришествия, и Луна не посинеет, но ад определенно замерз и теперь он находится в США, которые оказались во власти полярного шторма, который накрыл значительную часть территории Соединенных Штатов. Так, например, в 100 километрах к западу от Детройта, фактически на пять градусов холоднее, чем на базе Скотта-Амундсена на Южном полюсе. Примечательно, что городок, в котором зафиксирован температурный рекорд, так и называется Hell, что в переводе означает Ад.

По словам синоптиков, примерно такие же погодные условия сейчас переживают западные и северо-восточные штаты. Ниагарский водопад замерз, а Миннесоте температура упала до -66С. Специалисты предупреждают, что на улице нельзя находиться более 10 минут, так как это приведет к обморожению. Погибшие уже есть. Восемь человек уже умерли на улице, недооценив погодные условия, некоторые из них замерзли насмерть прямо у дверей своих домов.

Разгул стихии почувствовали даже в Алабаме, где холодов не помнит даже старшее поколение.

По мнению метеоролога Национальной службы погоды Рики Кастро, это может быть историческим событием, которое стало следствием глобального потепления.

Также плохо дела обстоят и в Чикаго. Там столбики термометра опустились до -32С сегодня ночь, а по прогнозам метеорологов сегодня они могут опуститься до исторического рекорда 1994 года -47С. Учитывая, что в Чикаго постоянно дуют сильнейшие ветры, по ощущениям там все -70С.

Чуть лучше обстоят дела на Восточном побережье. Там теплее. В Вашингтоне до -19С, а в Нью-Йорке до -27С.

В том, что в США начался настоящий ледниковый период, климатологи винят глобальное потепление. Сильный холод был вызван смещением полярный воздушных масс, которые обычно вращаются над Северным полюсом, но очевидно движение потока что-то нарушило и теперь он движется на юг.

Исследователи считают, что частота и качество погодных катаклизмов изменились из-за смещения магнитного Северного полюса, который, как известно, отклонился в сторону Канады. Смещение полюсов происходило на Земле и раньше. Такое явление связано с влиянием космических объектов на планету: падение астероидов или приближение другой крупной планеты, такой как Нибиру, которая может воздействовать на внутренние процессы Земли своей гравитацией. Можно, конечно, в это не верить, но вот отрицать, что все произошедшее один раз, будет теперь происходить регулярно, вряд ли кто-то станет. Так что всем кто опасался, что Армагеддон настанет в любой момент, теперь можно успокоиться – он уже настал.