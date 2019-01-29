Россия «передаст» Украине очередь на сильнейшую геомагнитную бурю

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С середины января она плотно висела над страной, негативно влияя на жителей, даже здоровых. У более слабых это явление приводило к необоснованным страхам и беспокойству, не говоря об обострении хронических заболеваний.

Уже в самом начале февраля Россия «передаст» Украине очередь на эту сильнейшую геомагнитную бурю. В Сети шутят, что хватит нам и собственных помешательств без «космических».

Особо сильно это явление ударит по Украине 1 и 2 февраля. Затем буря Солнечной активности несколько затихнет, но лишь до 22 числа месяца. Также она мощно проявится 27 и 28 февраля.

Любое изменение в активности Солнца особо резко отражается на людях, восприимчивых к этому. У особо слабых может дойти и до первых признаков помешательства.

Во избежание этого, рекомендуется во время этой активности воздерживаться от дальних перемещений и поездок. Необходимо постоянное наличие при себе лекарственных средств.

Также, по возможности, следует отложить физическую работу и не вступать в конфликтные ситуации.