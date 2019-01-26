Собянин объявил, что москвичей ждут «дни серьезных испытаний»

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Сильный снегопад в Москве вынуждает коммунальные службы работать в авральном режиме.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем посте в Twitter написал, что сегодняшний и несколько предстоящих дней будут «днями серьезных испытаний» для коммунальщиков и москвичей. Кроме снегопадов, ожидаются температурные перепады – от мороза до оттепели.

На 26 и 27 января в столице объявлен «желтый» уровень опасности. Причиной являются метель и сильный ветер. Ожидается, что в результате непрекращающегося снегопада в течение 45 часов выпадет двухнедельная норма осадков – до 20 миллиметров. Ожидается, что это будет самый сильный снегопад за всю зиму.

Уже имеющиеся сугробы должны увеличиться еще на 20 см. Таким образом, их высота достигнет 50 см.

Ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил, что московские городские службы готовы к непогоде. Организовано круглосуточное дежурство спецтехники, работают стационарные и мобильные снегоплавильные машины.

Московский ЦОДД сообщает о затруднении движения в результате сильного снегопада и рекомендует водителям пользоваться городским транспортом, а личные автомобили оставить в гаражах и на стоянках. Особенно удобно будет в такую погоду воспользоваться услугами метро, которое работает в штатном режиме.

Сообщается, что сложная дорожная обстановка наблюдается на МКАД из-за буксующих грузовиков и машин коммунальных служб.