Самая сильная жара в Австралии за 80 лет: Дороги плавятся, животные падают замертво

Сегодня, 16:45

Австралия борется со своей «самой значительной» тепловой волной за последние 80 лет, в течение которой температура в тени поднималась выше 39 градусов Цельсия в течение шести дней подряд по всей стране.

Дороги плавятся, животные падают замертво и бушует огонь, когда стоят рекордные температуры в Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Виктории. Сотни австралийцев собрались на пляже Бонди в Сиднее, чтобы остыть от экстремальных летних температур.

Последняя ошеломляющая цифра была зафиксирована в городе Ноона в Новом Южном Уэльсе, где в четверг сообщалось о минимальной температуре в течение ночи 35,9C - новый рекорд для всей Австралии.

По крайней мере, пять из десяти самых теплых дней в стране были на прошлой неделе, а пятничные результаты (день, когда жара достигла своего пика), еще предстоит подсчитать.

Прошлый самый жаркий в истории день в стране был 7 января 2013 года, когда средняя по стране максимальная температура составила 40,3C.

Пока неизвестно, превысит ли нынешняя тепловая волна этот рекорд. Только в среду Новый Южный Уэльс побил 14 рекордов за все время и восемь рекордов января, в том числе в городе Гриффит, пострадавшем от жары 46.4C.

В Менинди, находящемся на крайнем западе штата, в пятницу температура превысила отметку 45C, побив рекорд за всю историю с температурой 47,8C в начале недели. Здесь не было дневного максимума ниже 45C с понедельника.

Аэропорт Брокен-Хилл, Уайтклифф, Вилкания и Олбери пережили свои самые жаркие дни. В Marble Bar, в Западной Австралии, зафиксирована самая высокая температура за последние семь дней, когда в воскресенье жара поднялась до 49,1C, что является январским рекордом. В Tarcoola в Южной Австралии температура также достигла 49C.

Саймон Грейнджер, климатолог Бюро по метеорологии, сказал CNN: «Исходя из степени и продолжительности, это самая значительная волна тепла, которая затронула внутреннюю восточную часть Австралии с января 1939 года».

Правительства штатов и Бюро метеорологии выпустили десятки предупреждений, в которых говорится, что водители должны уделять дополнительное внимание поездкам, поскольку автомобили с большей вероятностью ломаются в экстремальных условиях. Пожарная служба в Новом Южном Уэльсе заявила, что ее экипажи борются с более чем 60 пожарами в штате.

Трое детей на юго-западе Сиднея нуждались в лечении от теплового истощения и рвоты, а 16 человек в Южной Австралии были госпитализированы после перенесенного воздействия жары.

Пассажиров поездов в Сиднее предупреждают, что по мере повышения температуры могут возникать задержки в железнодорожном сообщении.