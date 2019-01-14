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Согласно новому исследованию, энергия океанических волн возрастает вследствие изменения климата под воздействием вторжения планеты.

Повышение уровня моря ставит прибрежные районы в авангарде последствий изменения климата, энергия океанских волн растёт во всем мире. Обнаружена прямая связь между потеплением океана, увеличением энергии волн и продолжающимся приближением Нибиру. Анализ глобального морского климата до настоящего времени выявил увеличение скорости ветра и высоты волн в локализованных районах океана в высоких широтах обоих полушарий. Эти увеличения были больше для самых экстремальных значений (например, зимних волн), чем для средних условий.

Это происходит из-за гравитационного влияния Нибиру на наше магнитное поле и ядро самой планеты. При приближении такого массивного объекта к Земле - магма в недрах планеты поднимается ближе к поверхности (подобно эффекту прилива при приближении орбиты Луны), в ядре повышается температура, что непосредственно влияет на среднюю температуру планеты. Учёные пришли к выводу, что огромные волны становятся из-за потепления вызванного приближением планеты-убийцы Нибиру.

Понимание того, как энергия океанских волн реагирует на потепление океана, имеет важные последствия для прибрежных сообществ, включая ожидаемое воздействие на инфраструктуру, прибрежные города и малые островные государства. Океанские волны определяют, где люди строят инфраструктуру, порты и гавани, или нуждаются в береговой защите, такой как волнорезы и дамбы. Исследование было поддержано Министерством науки, инноваций и университетов Испании (MCIUN).