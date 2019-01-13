В Петербурге увидели огненное небо как предвестник Нибиру

Сегодня, 19:23

Нибиру движется от Владивостока к Москве.

Жители северной столицы России утром 13 января пришли в ужас. «Жаворонки» по хронотипу были шокированы, когда увидели на улице красное небо. Российские «диванные конспирологи» в социальных сетях уже успели сделать вердикт – это Нибиру. С ними стали соглашаться и местные жители, которые уверены, что все стихийные беды в России были вызваны воздействием Планеты Икс. Её влияние начинали замечать ещё год назад, но особую активность планета проявила в сентябре 2018 года. Тогда жители Владивостока стали замечать изменения в природе и гораздо активнее проявились погодные аномалии.

Аналогичное стали замечать во время следования маршрута от Владивостока в Москву. Жители Санкт-Петербурга уверены, что красное небо утром во время восхода Солнца – не случайность. В социальных сетях горожане выдвинули активную позицию, что самые сильные последствия от Нибиру будут замечаться со временем, и соответствующие явления стали предвестниками апокалипсиса. Согласно народным приметам, такое яркое красное небо на восходе Солнца означает резкую смену температуры, в основном, в отрицательные значения. Синоптики пока не спешат рассказывать, чем вызвано такое «огненное» небо, а наука всё реже спорит по поводу существования загадочной Планеты Икс, ведь Нибиру уже замечали и в других российских городах.