Под воздействием Нибиру в Новосибирске произошло аномальное число ДТП

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Планета уже начала своё воздействие на Землю.

Это воздействие происходит не только на саму планету Земля, но и на самих жителей. Недавно были опубликованы фото аномального явления в Новосибирске - «тройное солнце» или солнечное гало.

Это явление вызвало бурю эмоций жителей города, от восторга до страха. И страх этот не случайный. Ученые утверждают, что к планете к нам приближается таинственная планета Нибиру, которая приведет к «концу» всего на планете.

Под воздействием Нибиру в Новосибирске уже произошло аномально число ДТП, об этом пишут в сети пользователи и отмечают, что такого количества ДТП не наблюдали ранее.

Эксперты связывают эту аномалию на дорогах с приближением Нибиру, так как её магнитное поле уже начало своё влияние на Землю, её масса в 30 раз больше нашей, и магнитное поле соответственно. Под воздействием аномально увеличенного магнитного поля нашей планеты люди испытывают дискомфорт, панику, ухудшение самочувствия и общее состояние организма приходит в неудовлетворительное состояние.

Эксперты считают, что такое количество аварий в Новосибирске напрямую связано с приближением Нибиру к Солнечной системе и её влиянием на всё живое, а также на геологию планеты.