В Анапе многие дома оказались под угрозой подтопления

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Количество осадков в Анапе побило все рекорды, и синоптики пока не прогнозируют их прекращение. Теперь многие дома в станице Анапской и хуторе Чембурка оказались в зоне подтопления.

В пригороде Анапы сложилась серьезная обстановка с подтоплением станицы Анапской и хутора Чембурка. Известно, что в период с декабря по январь текущего года здесь выпало большое количество осадков, которое превысило норму в несколько раз. Для ликвидации сложившейся ситуации в городе был создан оперативный штаб под руководством мэра Юрия Полякова.

Сообщается, что на данный момент специалисты проводят расчистку русел рек, что даст возможность воде уйти от людского жилья. Для устранения затора были привлечены спасатели, строительная и дорожная техника, службы МЧС. По окончании работ датчики показали уровень воды на 70 сантиметров ниже опасных явлений.

Известно, что на северной окраине станицы Анапской в первые дни января вода начала заходить в огороды нескольких домовладений. 7 января вода подошла к домам на улице Озерной в Чембурке. На место были вызваны полиция, спасатели. Местным жителям предложили эвакуироваться.

Несмотря на все усилия сотрудников МЧС в регионе, уровень воды в Чембуркском озере продолжает медленно расти, что заставляет искать другие пути решения проблемы. Сегодня здесь работают специалисты ЖКХ, служба спасения Анапы, ГИБДД и тяжелая техника. По информации управления ГО и ЧС муниципалитета, из-за большого размера озера вода будет сходить постепенно, от нескольких часов до полутора суток.