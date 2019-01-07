«От Приморского края и до смерти»: Ученые не могут остановить цепь землетрясений

Сегодня, 15:36

Гибель человечества – вопрос времени. Под влиянием Нибиру или из-за естественных природных процессов, но Земля меняет облик и это уже нельзя остановить. Острова уходят под воду, а материковая часть разрушается изнутри.

Количество землетрясений неуклонно растет, докладывают сейсмологи, и их интенсивность будет увеличиваться в ближайшее время. По статистике, теперь подземные толчки фиксируют несколько раз в день, из них магнитудой более 4,5 баллов - ежедневно. Это в десятки раз чаще, чем было два года назад, отмечают эксперты.

Сейчас чаще всего «трясет» на территории Тихого океана. Только за последние шесть дней в этой зоне произошло восемь землетрясений. Больше всего досталось Индонезийским островам, Камчатке и Японии. Там зафиксирована самая высокая сейсмоактивность на планете.

Ученые признают, что количество природных катаклизмов и, в том числе землетрясений, увеличилось, и они даже усовершенствовали способы прогнозирования опасных явлений, но никто до сих пор так и не придумал, как остановить цепь землетрясений, извержения вулканов или цунами. Ученые не могут помочь предотвратить разрушение Земли.

Для России прогноз тоже неутешительный. Из Тихого океана землетрясения уже докатились до Камчатки и Приморского края. Теперь, согласно прогнозам сейсмологов, они будут происходить не реже раза в неделю. Южные территории России тоже постепенно начинают свыкаться с тем, что их безопасные районы оказались тоже сейсмоактивными.

Это говорит о том, что глубинные разрушительные процессы разбудили все тихоокеанское огненное кольцо, которое не успокоится до самой смерти всей планеты. Со временем землетрясения полностью перекроят Землю, уверяют некоторые исследователи. Будут новые участки суши и на них может появиться новая жизнь, но до этого поверхность планеты накроет вода и существующие виды вымрут.