Сегодня, 16:03

Сейсмологи предупредили, что подземные толчки в этом регионе будут происходить каждую неделю. Уфологи уверены, что космический разум уничтожит Китай и пограничные территории за лунную экспедицию.

Жителям Владивостока сообщили о возможном землетрясении, которое произойдет уже сегодня в ближайшие пару часов. Эпицентром станет район границы Российской Федерации и Северной Кореи.

Как пишет Маглипогода, после землетрясения в ночь с 30 на 31 декабря в Японском море Приморскому краю угрожает не одно, а целый ряд землетрясений. Сегодня сила толчков может достигнуть почти 5 баллов, но дальше дела будут обстоять гораздо хуже. Как считают метеоэксперты, следующее землетрясение произойдет уже 12 января (с погрешностью в два дня) и будет повторяться каждые семь суток. При этом временные промежутки между ними через короткое время начнут сокращаться, а интенсивность увеличиваться.

Нибиру мстит за Луну, считают специалисты по внеземным цивилизациям. Они отметили, что дерзость отправивших на обратную сторону Луны китайцев, очевидно, привела в ярость инопланетян и теперь вся прилегающая к Китаю территория будет разрушена и полностью стерта с лица Земли.

Конспирологи предполагают, что Луна – это искусственно созданный объект, а не естественный спутник Земли. Это гигантская база за наблюдением и изучением землян, которая также может служить убежищем для инопланетных цивилизаций, переживших разрушение родной планеты. Именно поэтому наш спутник мы видим всегда только с одной стороны – вторая половина Луны обитаема.

В пользу этой теории есть очень весомый аргумент. Луна, которая в 81 раз легче и в 4 раза меньше Земли, имеет колоссальное влияние на природные процессы Земли, а вот Земля на лунные процессы никак не влияет.

Теперь это хрупкое и до сих пор мирное соседство нарушено. Китай вторгся на запретную территорию и будет наказан. Нибиру и весь космический разум решили отомстить китайцам и уничтожить страну, но способ, который пришельцы для этого выбрали, может разрушить не только Китай, но и соседние территории. Именно это сейчас происходит в Приморском крае. Остановить разрушение уже вряд ли удастся, предвещают уфологи. Ученые такие теории всерьез не рассматривают и не комментируют.