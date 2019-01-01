Селедочный апокалипсис: Шторм завалил Курилы тоннами рыбы

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Неожиданный подарок на Новый год прислал островитянам Тихий океан. Такой рыбалки россияне еще не видели.

На востоке России произошел настоящий селедочный апокалипсис. Очевидцы сообщили, что последний шторм завалил Курилы тоннами рыбы. Береговая линия на километры покрыта иваси. Видеоролик с кадрами неслыханной рыбалки уже появился в сети.

По мнению остроумных жителей острова, сельдь им подарил Тихий океан к праздничному новогоднему застолью. Как успели выяснить рыбаки-счастливчики иваси вполне здоровы, поэтому есть ее можно без опасения заболеть.

Хорошо, что сейчас зимние холода. Страшно подумать, что было бы, если бы на улице стояла летняя жара.