«Смертельный удар»: Летчик авиалайнера увидел рождение цунами возле Сулавеси

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Шокирующие и эксклюзивные свидетельства дал пилот индонезийской авиакомпании Batik Air, после начала мощного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси.

Рикозу Мафелла, летчик авиалайнера рейса 6231, следующего из Палу со 147 пассажирами на борту, увидел рождение гибельного цунами возле берегов Сулавеси. В мире уже назвали этот катаклизм «смертельным ударом». Рассказ Мафеллы поражает трагическими подробностями. Когда самолет начал движение по взлетной полосе, ничто не предвещало беды, однако уже перед самым отрывом от бетона пилот почувствовал, как авиалайнер повело сначала в одну сторону, затем в другую.

Уже поднявшись на заданную высоту, Мафелла попытался связаться с авиадиспетчером Гунаваном Агунгом, который сопровождал рейс, но тот не отвечал. С башней вообще не было связи. Как выяснилось позднее, после начала землетрясения диспетчер выпрыгнул из башни и погиб от полученных травм. Пролетая над морем, летчик посмотрел вниз и увидел белые диски, которые сворачивались из огромных масс воды и быстро катились в направлении побережья. Это и было зарождение цунами. Мафелла назвал Агунгу «ангелом-хранителем», который своими четкими действиями вовремя отправил борт в рейс.

Не менее трагическую историю рассказал старейшина курортного округа Палу. По словам мужчины в этот день тысячи туристов собрались на пляже, чтобы провести музыкальный фестиваль. Цунами застигло людей врасплох. Старейшина слышал, как они кричали «Вода!». Волны достигали семи метров в высоту. В настоящее время подсчитывается количество жертв. Уже известно о 1244 погибших людях. Более ста человек пока числятся пропавшими без вести. На этом беды для жителей индонезийского острова не закончились. В среду, 3 октября, начал извергаться вулкан на Сулавеси, выбросив огромное облако пепла.